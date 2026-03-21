Оңтүстік Кореяның Тэджон қаласында автокөлік бөлшектерін шығаратын зауытта ірі өрт шығып, салдарынан кемінде 10 адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Yonhap агенттігінің мәліметінше, тағы 59 адам жарақат алған, ал төрт адам хабар-ошарсыз кеткендер қатарында. Өрт болған сәтте кәсіпорында шамамен 170 жұмысшы болған.
Қаза тапқандардың денесі ғимараттың екінші және үшінші қабаттарынан табылғаны мәлім болды. Құтқарушылар іздестіру жұмыстарын жалғастырып жатыр, қиын жететін учаскелерге қол жеткізу үшін ғимараттың кейбір бөлігін ішінара бұзу мүмкіндігі де қарастырылып отыр.
Өрт 20 наурыз күні жергілікті уақытпен шамамен сағат 13:17-де тұтанған. Оны сөндіруге 240-қа жуық құтқарушы мен 70-тей техника жұмылдырылған.
Оңтүстік Корея президенті Ли Чжэ Мён өртті сөндіру және адамдарды құтқару үшін барлық қолда бар күшті жұмылдыруды тапсырды. Премьер-министр Ким Мин Сок оқиға орнына барып, төтенше қызметтерді жоғалғандарды іздеуді күшейтуге шақырды.