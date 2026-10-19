Оңтүстік Кореяда жұмыс уәде еткен: 8 жыл іздеуде жүрген алаяқ әйел Астанада ұсталды
Оңтүстік Кореяда жұмыс уәде еткен: Астанада 8 жыл іздеуде жүрген әйел ұсталды
9 ақмола тұрғыны алаяқтықтың құрбаны болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бурабай аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері Оңтүстік Кореяда жұмыс уәде етілген алаяқтық қылмыстық істерді тергеуде. Күдікті-астананың 69 жастағы тұрғыны.
Тергеу мәліметтері бойынша, 2018 жылы әйел азаматтарға шетелде жұмыс табуға көмектесуге уәде берген.
Жәбірленушілердің бірі сол жылдың қыркүйегінде оған 300 мың теңге берген Зеленый Бор ауылының тұрғыны болды. Ақшаны алғаннан кейін күдікті байланысқа шығуды тоқтатқан, ал көптен күткен жұмысты ақмолалық сол күйі көрмеген.
Алдын ала мәліметтер бойынша, мұндай әрекеттерден 9 адам зардап шеккен, жәбірленушілердің әрқайсысы әйелге 300-ден 350 мың теңгеге дейін берген.
2018 жылы күдікті тергеуден қашып, 2026 жылдың күзінде ұсталып, қамауға алынды. Ол сондай-ақ 2001 жылы алаяқтық үшін сотталғаны белгілі болды, - деп хабарлады Ақмола облысының ПД баспасөз қызметі BAQ.KZ сауалына.
Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Полицейлер қажетті тергеу әрекеттерін жүргізуде.
Айта кетейік, бұған дейін Бішкекте Қазақстан банктерінің Kaspi аккаунттарын сату схемасы анықталып, 13 адам ұсталды.
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