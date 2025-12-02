Оңтүстік Кореяда хакерлер 120 мың үйдегі бақылау камераcын бұзып, ашық бейнелерді жариялаған

Бейнежазбалар веб-сайтта жарияланды. Хакерлер Оңтүстік Кореяда жеке үйлер мен кеңселердегі 120 000-нан астам бақылау камераларын бұзып, осы камералардан алынған кадрларды шетелдік веб-сайтта сексуалды мазмұн жасау үшін пайдаланды деген айыппен төрт хакер тұтқындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ "Русская служба BBC"-ге сілтеме жасап.
Полиция айыпталушылардың үй камераларындағы осалдықтарды, мысалы, иелері орнатқан қарапайым құпия сөздерді пайдаланғанын атап өтті.
Төрт күдікті де жеке-жеке әрекет етті және байланыста болмады. Бір күдікті 63 000 камераны бұзып, 545 ашық бейнежазба жасады деп айыпталуда, оларды кейін шамамен 24 000 долларға сатты. Екіншісі 70 000 камераны бұзып, 648 бейнежазбаны 12 000 долларға сатты. Бұл екі күдікті кейіннен веб-сайтта жарияланған барлық бейнежазбалардың шамамен 62%-ын бірлесіп жасады.
Оңтүстік Корея полициясы веб-сайтты бұғаттау және жабу үшін шаралар қабылдауда және оның иесін анықтау үшін шетелдік барлау агенттіктерімен бірлесіп жұмыс істеуде. Веб-сайт арқылы материалдарды сатып алып, көрді деген күдікпен тағы үш адам ұсталды.
Билік зардап шеккен тұрғындарға барып, оларға бейнемазмұнды жоюға және бұғаттауға көмектесті және құпия сөздерін өзгерту бойынша нұсқаулар берді.