«Онлайн медицина»: Ауыл тұрғындарына қашықтан 40 мыңға жуық қызмет көрсетілді

15 қыркүйектен бастап Қазақстанда «Онлайн медицина» жобасы басталды, ол ең шалғай ауылдық өңірлердің тұрғындары үшін медициналық көмекті жақын әрі қолжетімді етуге бағытталған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Пилот еліміздің тоғыз өңірін – Ақмола мен Ақтөбеден Жамбыл, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды облыстары, Алматы облысы мен Астанаға дейін қамтып, 100 медициналық ұйым мен жеті телемедициналық шешім өнімберушілерді біріктірді.
Жобаны іске асыру барысында 39 569 қашықтықтан медициналық қызметтер көрсетілді, олардың ішінде диагностикалық қызметтер басым – 24 923, алайда мамандардың консультациялық қызметтері де айтарлықтай бөлігін – 12 645, сондай-ақ 2 000-нан астам зертханалық зерттеуді құрайды.
Қызметтер фельдшерлік-акушерлік пункттерден және 3 718 қызмет орындалған дәрігерлік амбулаториялардан бастап тағы 35 851 қызмет көрсеткен аудандық және қалалық ауруханаларға дейін барлық деңгейлерге бөлінді.
Ең көп қызмет Алматы қаласында – 12 646, Қарағанды қаласында – 2 545 және Астана қаласында – 22 672 көрсетілді. Алматы облысында ауылдық аумақтар үшін ерекше әсер байқалады: барлық қашықтықтан көрсетілетін қызметтердің 94,3%-ы дәл сол жерде көрсетілген.
Деректерді талдау диагностикалық зерттеулердің көптігіне қарамастан, халықтың негізгі сұранысы мамандандырылған мамандардың — терапевттердің, кардиологтардың, эндокринологтардың, педиатрлардың консультацияларымен байланысты екенін көрсетті.
Телемедицинаның ең сұранысқа ие функциялары экспресс-диагностика, ЭКГ – 20 мыңнан астам зерттеу, цифрлық стетоскопты, отоскоп пен офтальмоскопты қолдану, сондай-ақ созылмалы пациенттерді қашықтықтан бақылау болды.
Технологиялармен сенімді жұмыс істеу үшін 300-ден астам медицина қызметкері оқытылды.
Жобаны үйлестіруді, әдіснамалық қолдауды және енгізуді мониторингтеуді С. Қайырбекова атындағы Ұлттық ғылыми денсаулық сақтауды дамыту орталығы көрсетілетін қызметтердің бірыңғай тәсілі мен сапасын қамтамасыз ете отырып жүзеге асырды.
«Онлайн медицина» пилоттық жобасы іс жүзінде өңірлердің қашықтықтан қызмет көрсету қажеттілігінің қаншалықты жоғары екенін және олардың сапалы медициналық көмекке қолжетімділікті кеңейтуге қаншалықты тиімді көмектесетінін дәлелдеді.