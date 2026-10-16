Өңдеу өнеркәсібіндегі өсім тау-кен өндіру секторының қарқынынан асып түсуде – ҰЭМ
Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин өз баяндамасында Қазақстанның өңдеу өнеркәсібі өсу қарқыны бойынша тау-кен өндіру саласынан озып кететінін атап өтті.
Өңдеу өнеркәсібінің өсу қарқыны тау-кен өнеркәсібінің өсімнен жоғары болады. Өңдеу өнеркәсібінің өсуіне металлургия, машина жасау, құрылыс материалдарын өндіру, химия өнеркәсібі, тамақ өнімдерін өндіру негізгі үлес қосады, – деп атап өтті Серік Жұманғарин.
Экономиканың өсу драйверлерінің бірі ауыл шаруашылығы болады. Оның жыл сайынғы орташа өсуі кемінде 5 %-ды құрайды. Құрылыста өсу қарқынының 2027 жылы 16%-дан 2029 жылы 17,3%-ға дейін артуы болжануда.
Вице-премьер бұған көліктік-логистикалық, энергетикалық және су инфрақұрылымын одан әрі дамыту жөніндегі жобаларды жоспарлы жүзеге асыру, сондай-ақ тұрғын үй-коммуналдық және әлеуметтік-инфрақұрылымды жаңғырту ықпал ететінін атап өтті.
Бұл ретте болжам бойынша инфляцияның біртіндеп төмендеуі қарастырылған. 2027 жылы ол 7,5–9,5%-дық дәлізде, ал 2028-2029 жылдары 6-8%-дық дәлізде болады деп күтілуде. Макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамы негізінде 2027-2029 жылдарға арналған бюджет пен Ұлттық қор параметрлерінің болжамы қалыптастырылды.
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