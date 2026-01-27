Оман жағалауында туристер отырған қайық аударылды, қаза тапқандар бар

Оман жағалауында туристер мінген қайық аударылып, 3 адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Sky News-ке сілтеме жасап.
Оман Султанатының Маскат маңында 25 шетелдік турист пен капитанды және гидті тасымалдаған туристік қайық аударылды.
Полиция мәліметінше, қайықта Франциядан келген 25 турист болған. Оқиға салдарынан 3 адам қаза тауып, тағы 2 адам жарақат алды.
Қазіргі уақытта оқиғаның себептері мен мән-жайын анықтау үшін тергеу жүргізілуде.
Еске салайық, бұған дейін қазақстандық туристер мінген катер Пхукет жағалауында суға батқан болатын.