Олимпиада – 2026: Денис Никиша жартылай финалға өтті

Айта кетейік, бұл Денис Никишаның өз мансабындағы төртінші Олимпиадасы.

Бүгiн 2026, 00:38
Туризм және спорт министрлігі Бүгiн 2026, 00:38
Фото: Туризм және спорт министрлігі

Милан қаласында XXV қысқы Олимпиадада шорт-тректен ерлер арасындағы 500 метр қашықтық жарысының 1/4 финалы өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ширек финалдың 1-тобында өнер көрсеткен Қазақстан құрамасының мүшесі, әлем чемпионатының екі дүркін күміс жүлдегері Денис Никиша 3-орынға ие болып, қосымша жолдама арқасында жарысты жалғастыруға мүмкіндік алды.

Нәтижелер:

  1. Стивен Дюбуа (Олимпиада чемпионы, 4 дүркін әлем чемпионы) – 40.377 секунд
  2. Тён Бур (әлем чемпионы) – 40.412 секунд
  3. Денис Никиша (әлем чемпионатының күміс жүлдегері) – 40.562 секунд
  4. Эндрю Хо (әлем чемпионатының қола жүлдегері)

Вон-жун Мун (жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионы) жарыстан шеттетілді.

