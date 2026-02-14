Олимпиада-2026: Бүгін жарыс жолына кімдер шығатыны белгілі болды

Қазақстандық спортшылардың барлық сайысы сағат 16.00-ден бастап Qazsport телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.

Бүгiн 2026, 10:48
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
ҰОК Бүгiн 2026, 10:48
Бүгiн 2026, 10:48
203
Фото: ҰОК

14 ақпанда қазақстандық спортшылар Италияда өтіп жатқан қысқы Олимпиада ойындарында спорттың жеті түрінен бақ сынайды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Отандық спортшыларымыздың барлық жарысын сағат 16.00-ден бастап Qazsport арнасынан тікелей эфирде көруге болады.

Жарыс кестесі (Қазақстан уақытымен):

  • 14.00 — тау шаңғысынан алып слалом. Іріктеу. Ростислав Хохлов.
  • 14.30 — жұптық могул, әйелдер. Юлия Галышева, Анастасия Городко және Аяулым Әмренова.
  • 16.00 — әйелдер арасындағы шаңғы эстафетасы. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник және Дарья Ряжко.
  • 18.45 — биатлон, 7,5 шақырымдық спринт. Милана Генева және Айша Ракишева.
  • 20.00 — конькимен жүгіру, әйелдер арасындағы командалық жарыс. Надежда Морозова, Арина Ильященко, Кристина Силаева және Елизавета Голубева.
  • 21.00 — конькимен жүгіру, ерлер арасында 500 метр. Евгений Кошкин.
  • 22.45 — трамплиннен шаңғымен секіру, ерлер. Данил Васильев және Илья Мизерных.
  • 01.00 (15 ақпан) — шорт-трек, 1000 метр. Ольга Тихонова.

Михаил Шайдоровтың мәнерлеп сырғанаудан жеңісінен кейін Қазақстан Олимпиаданың медаль кестесінде бір алтын жүлдемен 15-орынға көтерілді. 

Алғашқы үштік мынадай:

  • Норвегия — 18 медаль, оның сегізі алтын;
  • Италия — 18 медаль, оның алтауы алтын;
  • АҚШ — 14 медаль, оның төртеуі алтын.

Ең оқылған:

Наверх