Обама қаулысы күшін жойды: Трамп климат саясатын өзгертті
Экологиялық ұйымдар мен сарапшылар бұл шешімді сынға алды.
АҚШ президенті Дональд Трамп 2009 жылғы “қауіп туралы қорытынды” деп аталатын ғылыми шешімді жойды. Бұл шешім парниктік газдардың халық денсаулығына қауіп төндіретінін мойындап, федералды шығарындыларды, әсіресе көліктерден шыққан газдарды реттеудің құқықтық негізі болған, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Трамп әкімшілігі бұл қадамды “Америка тарихындағы ең ірі жеңілдету” деп сипаттап, автомобильдерді арзанырақ ететінін, өндірушілердің шығындарын бір көлікке 2 400 долларға төмендететінін атап өтті.
Экологиялық ұйымдар мен сарапшылар бұл шешімді сынға алып, оның климатқа қарсы күрестің тиімділігін төмендететінін ескертті. Қоршаған ортаны қорғау қорының мамандары бұл өзгерістің 58 000 қосымша мезгілсіз өлімге және 37 млн астма ұстамасына әкелуі мүмкін екенін айтты.
Трамп бұл қадамды Обама дәуіріндегі “апатты қателік” деп атап, ереженің жаңа жасыл саясатқа құқықтық негіз болғанын сынады. Қоршаған ортаны қорғау агенттігі алғаш рет 2009 жылы парниктік газдардың, оның ішінде көмірқышқыл газы мен метанның адам денсаулығына қауіпті екенін мойындаған.
Әкімшілік өкілдері шешімнің күшін жою энергия және көлік шығындарын төмендетуге, федералды деңгейде шығарындыларды реттеуге кеткен шығындарды үнемдеуге мүмкіндік беретінін атап өтті.
Сарапшылар бұл қадам автомобиль өнеркәсібіне жеңілдік берсе де, ұзақ мерзімді перспективада климатқа, халық денсаулығына және американдық автомобильдердің сұранысына кері әсер етуі мүмкін деп ескертеді.
Қазіргі кезде шешімге қарсы сот процестері күтілуде, ал кейбір заң сарапшылары оны Жоғарғы Сотқа дейін жеткізу ықтималдығын айтады.
