Нұрсұлтан Назарбаев №228 сайлау учаскесінде дауыс берді

Арман Мухатов
Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаев республикалық референдум аясында Астанадағы №228 сайлау учаскесіне келіп, Конституцияға енгізілетін өзгерістер бойынша дауыс берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ол дауыс беру учаскесіне келіп, бюллетень алып, өз таңдауын жасады.

Бүгін Қазақстанның барлық өңірінде азаматтар Конституцияға енгізілетін өзгерістер бойынша өз пікірін білдіру үшін дауыс беріп жатыр.

Еске салайық, бұған дейін сағат 10.00-дегі мәлімет бойынша Қазақстандықтардың 19,21%-ы дауыс берді.

 
 
 
 
 
