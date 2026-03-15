Нұрсұлтан Назарбаев №228 сайлау учаскесінде дауыс берді
Экс-президент таңдауын жасады.
Бүгiн 2026, 11:24
Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаев республикалық референдум аясында Астанадағы №228 сайлау учаскесіне келіп, Конституцияға енгізілетін өзгерістер бойынша дауыс берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ол дауыс беру учаскесіне келіп, бюллетень алып, өз таңдауын жасады.
Бүгін Қазақстанның барлық өңірінде азаматтар Конституцияға енгізілетін өзгерістер бойынша өз пікірін білдіру үшін дауыс беріп жатыр.
Еске салайық, бұған дейін сағат 10.00-дегі мәлімет бойынша Қазақстандықтардың 19,21%-ы дауыс берді.
Ең оқылған:
- Трамп Иранмен соғыстың қашан аяқталатынын айтты
- Иран бір ғана азиялық елдің кемелеріне Ормуз бұғазы арқылы өтуге рұқсат берді
- Маңғыстау облысында қыз алып қашқандарға үкім шықты
- МАГАТЭ Иранда ядролық қарудың жоқ екенін растай алмай отыр
- Орталық Азиядағы шетел инвестициясының 68%-ы Қазақстан экономикасында шоғырланған