Никол Пашинян Армения үкіметінің отставкаға кететінін мәлімдеді

Армения үкіметі отставкаға кетеді: Соңғы отырыс өтті.

30 Шілде 2026, 19:53
АВТОР
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Ақорда 30 Шілде 2026, 19:53
30 Шілде 2026, 19:53
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Фото: Ақорда

Армения үкіметінде тоғызыншы шақырылымдағы парламенттің жұмысы басталуына байланысты отставкаға кетер алдындағы соңғы отырыс өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС-қа сілтеме жасап.

Премьер-министр Никол Пашинянның айтуынша, жексенбіде үкіметтің қазіргі құрамы өз өкілеттігін тоқтатады.

«Бұл – үкіметіміздің осы құрамдағы соңғы кезекті отырысы. Конституцияға сәйкес, біз жексенбіде отставкаға кетеміз. Одан кейін республика президенті парламенттік көпшілік сайлаған кандидатты премьер-министр етіп тағайындайды. Демек, осы құрамда біз соңғы рет кездесіп отырмыз», - деді ол.

Пашинян министрлер кабинетінің мүшелеріне бірлесе атқарған жұмыстары үшін алғыс айтты. Ол олардың бір бөлігі парламент депутаты ретінде жұмысын жалғастыратынын атап өтті.

Арменияда 7 маусымда парламент сайлауы өтті. Заң шығарушы органның жаңа құрамы 2 тамызда жұмысқа кіріседі.

Республика Конституциясының талаптарына сәйкес, осыған байланысты қазіргі үкімет отставкаға кетуі тиіс.

Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Пашинянды сайлаудағы жеңісімен құттықтады

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