Нигерияда үш тәуліктің ішінде 47 cодырдың көзін жойды

Бүгiн, 21:29
Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

Нигерия армиясы 72 сағат ішінде 47 террористі залалсыздандырды. Әскери ведомствоның баспасөз қызметінің хабарлауынша, антитеррористік операциялар елдің түрлі өңірлерінде жүргізілген, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мәлімдемеде бірқатар содырдың қашып кеткені, ал 19-ы қолға түскені айтылған.

Нигериялық әскери қызметкерлер террористік ұйымдар тұтқында ұстап келген 30 бейбіт тұрғынды босатып алған.

Сонымен қатар террористерден көп көлемде қару-жарақ, оқ-дәрі және мотоциклдер тәркіленген.

Қазіргі уақытта Нигерия қарулы топтардың шабуыл қаупінің күшеюімен, сондай-ақ «Лакурава», «Боко Харам» және ISWAP террористік ұйымдарының әрекеттерімен күресіп жатыр.

Өзгелердің жаңалығы