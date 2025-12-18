Нигерияда шахтаға жасалған қарулы шабуылдан 12 адам қаза тапты

Нигерияда шахтаға жасалған қарулы шабуыл салдарынан 12 адам қаза тапты. Оқиға Плато штатында орын алды, мұнда қарулы адамдар Фан аймағында жұмыс істеп жатқан шахтерлер тобына шабуыл жасаған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
«Анадолу» агенттігінің мәліметінше, Бером Соломон Дальоп басқаратын Жастар қауымдастығының төрағасы жергілікті газетке берген сұхбатында шабуылдың кеше болғанын айтты. Оның сөзінше, құрбандар – оқиға кезінде жұмыс орнында болған жас шахтерлер.
Дальоп қарулы шабуыл нәтижесінде 12 адам қаза тауып, тағы үш адам тұтқындалғанын нақтылады. Ол шабуыл жасағандар шахтерлерге ешқандай себепсіз шабуыл жасағанын атап өтті.
Оқиғаға байланысты Нигериядағы кәсіподақтар наразылық акцияларын ұйымдастырып, биліктен елдегі қауіпсіздік жағдайының нашарлауына байланысты қосымша шаралар қабылдауды талап етті.
Нигерия ұзақ уақыт бойы қарулы бандиттердің шабуылдарына, сондай-ақ елдің әртүрлі аймақтарында әрекет ететін «Боко Харам» террористік ұйымы мен Батыс Африкадағы ИГИЛ (ISWAP) тармағының әрекеттеріне тап болып келеді.