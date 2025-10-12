Нигерия футбол құрамасының ұшағы апатты жағдайда қонды

Нигерия футбол құрамасын тасымалдаған ұшақ, оның ішінде «Галатасарай» ойыншысы Виктор Осимхен мен "Бешикташ" ойыншысы Уилфред Ндиди де болған, маңдай әйнегінен жарық пайда болуына байланысты Луанда әуежайына шұғыл қонды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Аnadolu Agency таратқан ақпаратқа сәйкес, Нигерия футбол федерациясының хабарлауынша, оқиға 2026 жылғы әлем чемпионатына іріктеу аясында сейсенбіге жоспарланған Бенин құрамасына қарсы матчқа қатысу үшін Уйо қаласына бет алған кезде болған.
Ұшып шыққаннан кейін ұшақтың алдыңғы әйнегінде жарық пайда болды. Пилот жағдайды сәтті бақылауда ұстап, ұшақты Луанда әуежайына қайтарып қондырды, — делінген федерацияның мәлімдемесінде.
Қазір команда үшін жаңа ұшу жоспары әзірленіп жатыр.
Футболшымыз Уилфред Ндиди отырған ұшақ маңдай әйнегіндегі жарыққа байланысты Луанде шұғыл қону жасады. Біз ойыншымызбен байланысқа шықтық – ол да, оның командаластары да дін аман. Нигерия құрамасының бүкіл делегациясына сауығып, қайта жолға шығуды тілейміз, — деп жазды «Бешикташ» клубы Х әлеуметтік желісіндегі парақшасында.
«Галатасарай» клубы да қолдау білдіріп, мәлімдеме жасады:
Біздің ойыншымыз Виктор Осимхен отырған ұшақ маңдай әйнегіндегі жарыққа байланысты Луанде шұғыл қонуға мәжбүр болды. Нигерия құрамасының барлық делегациясына тезірек сапарларын қайта жалғастыруды тілейміз, — делінген клубтың мәлімдемесінде.