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  • Непалдағы су тасқынынан зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ

Непалдағы су тасқынынан зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ

СІМ жағдай министрліктің бақылауында екенін айтты.

26 Тамыз 2026, 22:50
АВТОР
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REUTERS/Navesh Chitrakar 26 Тамыз 2026, 22:50
26 Тамыз 2026, 22:50
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Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Непал мен Қытай шекарасында болған ауқымды су тасқынынан кемінде 95 адам қаза тауып, жүздеген адам із-түзсіз жоғалғандар қатарында.

ҚР Сыртқы істер министрлігі осы уақытқа дейін бұл тізімдерде қазақстандықтар жоқ екенін мәлімдеді.

Қазіргі уақытта Непал мен Қытай шекарасындағы су тасқынынан зардап шеккендер мен із-түзсіз жоғалғандар арасында Қазақстан азаматтары жоқ, – деді СІМ ресми өкілі Жанболат Үсенов.

СІМ жағдай министрліктің бақылауында екенін айтты.

Бұған дейін су тасқынынан соң 400 туристің із-түзсіз жоғалғанын жазды.

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