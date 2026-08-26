Непалдағы су тасқынынан зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ
СІМ жағдай министрліктің бақылауында екенін айтты.
26 Тамыз 2026, 22:50
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26 Тамыз 2026, 22:5026 Тамыз 2026, 22:50
86Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Непал мен Қытай шекарасында болған ауқымды су тасқынынан кемінде 95 адам қаза тауып, жүздеген адам із-түзсіз жоғалғандар қатарында.
ҚР Сыртқы істер министрлігі осы уақытқа дейін бұл тізімдерде қазақстандықтар жоқ екенін мәлімдеді.
Қазіргі уақытта Непал мен Қытай шекарасындағы су тасқынынан зардап шеккендер мен із-түзсіз жоғалғандар арасында Қазақстан азаматтары жоқ, – деді СІМ ресми өкілі Жанболат Үсенов.
СІМ жағдай министрліктің бақылауында екенін айтты.
Бұған дейін су тасқынынан соң 400 туристің із-түзсіз жоғалғанын жазды.
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