Найзағай, жаңбыр, тұман: Бірқатар өңірде дауылды ескерту жарияланды
«Қазгидромет» тұрғындарды ауа райының қолайсыздығына байланысты сақ болуға, әсіресе жолда және ашық ауада қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады.
Қазақстанның бірқатар өңірінде бүгін, 26 мамырда дауылды ескерту жарияланды. «Қазгидромет» мәліметінше, елдің көптеген аймақтарында найзағай, жаңбыр, тұман, шаңды дауыл және қатты жел күтіледі.
Павлодар, Қарағанды және Ұлытау облыстарында найзағаймен бірге жаңбыр жауып, кей жерлерде жел екпіні күшейеді. Сондай-ақ өрт қаупі жоғары және төтенше деңгей сақталатын аймақтар бар.
Атырау облысы мен Ақтөбе облысы аумағында жаңбырмен қатар шаңды дауыл күтіледі. Желдің күшеюіне байланысты өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады.
Алматы облысы мен таулы аймақтарда қысқа мерзімді жаңбыр және найзағай болжануда. Кей жерлерде жел екпіні 18 м/с-қа дейін жетуі мүмкін.
Батыс Қазақстан, Түркістан және Жамбыл облыстарында да жауын-шашын мен найзағай күтіліп, кей аумақтарда қатты жел соғады.
Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысы аумағында тұман, аяз және шаңды дауыл сияқты құбылыстар болжанған.
Солтүстік және орталық өңірлерде (Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстары) да найзағай, жаңбыр және жел күшейіп, кей жерлерде дауылды жағдай сақталады.
