Найзағай, жаңбыр: 26 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы қандай
26 қыркүйекте елдің басым бөлігінде жаңбыр мен найзағай күтіліп, жел күшейеді.
25 Қыркүйек 2026, 21:37
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25 Қыркүйек 2026, 21:3725 Қыркүйек 2026, 21:37
155Фото: pixabay
26 қыркүйек, сенбі күні Қазақстанның басым бөлігінде найзағайлы жаңбыр жауады деп күтіледі. Жауын-шашын атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты болжанып отыр.
«Қазгидромет» синоптиктерінің мәліметінше, жауын-шашын елдің батысында ғана болмайды. Бұл өңірде ауа райына антициклонның жотасы әсер етеді.
Республика бойынша жел күшейеді. Күндіз оңтүстікте шаңды дауыл болуы мүмкін.
Түнде және таңертең солтүстік-батыста, солтүстікте, шығыста және орталық өңірлерде тұман күтіледі, – деп хабарлады «Қазгидромет» РМК баспасөз қызметі.
Сонымен қатар бірқатар өңірде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.
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