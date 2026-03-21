Наурызнама онкүндігі: Қазақстанда "Ынтымақ күні" тойланып жатыр
21 наурыз – «Ынтымақ күні».
Бұл еліміздің ынтымағы мен бірлігін арттырып, татулық пен достықты нығайтуға үндейтін атаулы күн, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бүгін республикада түрлі мәдени іс-шаралар өтеді. Атап айтсақ, EXPO халықаралық көрме орталығының алаңында Наурыз мейрамына арналған концерт ұйымдастырылады. Алматы қаласында Наталия Сац атындағы Мемлекеттік академиялық орыс балалар мен жасөспірімдер театры «Ура! Наурыз! Каникулы» фестивалін өткізіп, театр репертуарындағы спектакльдердің көрсетілімін ұсынады.
Елордада қаланың бірқатар алаңдарында «Наурыз – береке бастауы» атты концерттік бағдарламалар, көпшілікке арналған, этномәдени іс-шаралар мен интерактивті жобалар өтеді. Алматыда мерекелік концерттер, фестивальдер ұйымдастырылады. Шымкент қаласындағы «Астана» алаңында және қалалық саябақтарда «Ұлыстың ұлы күні – Наурыз» мерекесі, гастрономиялық фестиваль, «Nauryz AI» IT іс-шарасы, сондай-ақ гала-концерт өтеді.
Ел өңірлерінде де концерттер, қойылымдар, фестивальдер, қоғамдық акциялар жоспарланған. Бұл іс-шаралар тұрғындарды достық, татулық пен өзара сыйластықты насихаттау мақсатында ұйымдастырылмақ.
Осылайша, «Ынтымақ күні» өтетін мәдени іс-шаралар қоғамдағы бірлік пен татулықты дәріптеп, ел ішіндегі өзара түсіністік пен сыйластықтың жарқын көрінісіне айналмақ.
Ең оқылған:
- «Өзім емделемін» деген келіншектің ісігі 25 келіге жеткен: Дәрігерлер бірегей ота жасады
- Жұмысшылар LRT вагондарын қолмен итеруде: CTS ресми түсініктеме берді
- Путин Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді
- Ақтөбе облысында жаппай төбелесте 17 жастағы бозбала қаза тапты
- Қазақстанда жыл сайын 30 мың адам кенеттен жүрегі тоқтап қайтыс болады