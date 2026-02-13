Наурызда қазақстандықтар қай күндері демалады?

2026 жылы наурызда еліміздің тұрғындары жалпы 13 күн демалады.

Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

2026 жылы наурыз айында еліміздің тұрғындары жалпы 13 күн демалады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Наурыздағы мерекелерге тоқталатын болсақ, көктемнің алғашқы айында Қазақстанда екі мемлекеттік мереке атап өтіледі, олар 8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні және Наурыз мейрамы.

8 наурыздағы демалыс күндері:

Халықаралық әйелдер күніне байланысты аптасына бес күн жұмыс істейтін қазақстандықтар 7, 8, және 9 наурыз күндері демалады. 10 наурыз жұмыс күні.

Алты күн жұмыс істейтіндер 8 және 9 наурыз күндері демалып, 10 наурызда жұмысқа шығады.

Наурыз мейрамы:

Наурыз мейрамы биыл демалыс күндеріне түсіп тұр. Сондықтан қазақстандықтар 21, 22, 23, 24 және 25 наурыз күндері қатарынан бес күн демалады.

Алты күн жұмыс істейтіндер үшін 25 наурыз – жұмыс күні, ал 21, 22, 23 және 24 наурыз демалыс күндері болады.

