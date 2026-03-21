Наурыз мерекесі қарсаңында Щучинск қаласының 47 отбасы баспаналы болды
Жыл соңына дейін тағы 100-ден астам Бурабай тұрғыны пәтер алады.
Щучинск қаласында әлеуметтік осал топтарға жататын азаматтарға 47 пәтердің кілті табысталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жаңа қоныс иелерін облыс әкімі Марат Ахметжанов құттықтады.
Тұрғын үйлер әлеуметтік қолдауға мұқтаж азаматтарды қолжетімді әрі жайлы баспанамен қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік саясат аясында берілді. Пәтер алғандардың қатарында көпбалалы отбасылар, мүмкіндігі шектеулі жандар, жетім балалар және тұрғын үй кезегінде тұрған өзге де азаматтар бар.
Өңір басшысы тұрғындарды баспанамен қамту әлеуметтік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі екенін атап өтті.
Бүгін 47 отбасы үшін маңызды күн. Олар жай ғана пәтер емес, жаңа әрі жайлы өмір бастау мүмкіндігіне ие болып отыр. Әлеуметтік қолдау жаңа Конституцияда ерекше атап өтілген. Мемлекеттік көмекпен мұқтаж жандарды қолдау – біздің басты міндетіміз, әсіресе тұрғын үй жағдайын жақсарту мәселесінде. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасады, ал әлеуметтік осал санаттағы азаматтарға арналған тұрғын үй көлемі жыл сайын арта береді. Бүгінге дейін Бурабай ауданында 85 отбасына пәтер кілті табысталды, жыл соңына дейін тағы 100-ден астам бурабайлық баспаналы болады, – деді Марат Ахметжанов.
Щучинск қаласының тұрғындарына 42 пәтер «Altyn Tau» тұрғын үй кешенінен берілді. Бұл – қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген, абаттандырылған аумағы бар заманауи көпқабатты тұрғын үй. Пәтер алғандардың қатарында мүгедектігі бар бала тәрбиелеп отырған Темірбековтер отбасы да бар.
Сонымен қатар 4 пәтер Қатаркөл ауылы мен Бурабай кентіндегі кезекте тұрған азаматтарға берілді, ал Щучинск қаласынан бір отбасы «Алтын-2» тұрғын үй кешенінен баспана алды.
- «Өзім емделемін» деген келіншектің ісігі 25 келіге жеткен: Дәрігерлер бірегей ота жасады
- Шымкентте жоғары сынып оқушысы 5-сынып баласын соққыға жыққаны видеоға түсіп қалды
- Жұмысшылар LRT вагондарын қолмен итеруде: CTS ресми түсініктеме берді
- Ақтөбе облысында жаппай төбелесте 17 жастағы бозбала қаза тапты
- Путин Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді