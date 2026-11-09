Мысырда екі жолаушылар пойызы соқтығысты: қаза тапқандар бар
Мысырдың Гиза провинциясында теміржол апаты болды.
Апат салдарынан төрт адам қаза тауып, кемінде 88 адам жарақат алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы ақпаратты Manassa.news агенттігі таратты. Тергеушілер оқиғаның екі негізгі себебін қарастырып жатыр. Олар – теміржол сигнализациясы жүйесіндегі ақау және машинистің қозғалыс ережелерін бұзуы мүмкін деген болжам.
Соқтығыс 8 қарашада Эль-Аят ауданында болған. Мысыр Көлік министрлігінің мәліметінше, Гизадан Файюмге бағыт алған №134 пойыз Каирден Асуанға бара жатқан №2010 пойыздың артқы бөлігіне соғылған. Соққы салдарынан төрт вагон рельстен шығып, аударылып қалған. Елдің оңтүстік өңірлеріне қатынайтын теміржол желісіндегі қозғалыс екі бағытта да уақытша тоқтатылды.
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, апат салдарынан төрт адам қаза тауып, тағы 88 адам жарақат алған. Оқиға орнына 72 жедел жәрдем көлігі жіберілді. Зардап шеккендер үш медициналық мекемеге жеткізілді: 49 адам Эль-Васта ауруханасына, 29 адам Эль-Аят ауруханасына, тағы 10 адам Эль-Атфиха ауруханасына жатқызылды.
Сонымен қатар Мысырдың Masrawy басылымы өз дереккөзіне сілтеме жасап, зардап шеккендер саны шамамен 150 адамға жеткенін хабарлады. Олардың басым бөлігі сүйек сынуы мен дене жарақаттарын алған. Басылым мәліметінше, зардап шеккендерді есептеу жұмыстары әлі жалғасып жатыр.
Мамандар соқтығыстың екі ықтимал себебін зерттеп жатыр. Бірінші нұсқа сигнализация жүйесіндегі ақауға байланысты. Техникалық іркіліс салдарынан машинист пойызды тоқтатуы керек болғанына қарамастан, қозғалысты жалғастыруға рұқсат алған болуы мүмкін.
Екінші нұсқа бойынша, машинист сигналдар мен пойыз қозғалысын реттейтін нұсқаулық талаптарын орындамаған болуы ықтимал. Әзірге бұл болжамдардың ешқайсысы ресми түрде расталған жоқ.
Оқиғаның мән-жайын анықтау үшін арнайы техникалық комиссия құрылды. Комиссия соқтығыс болған жерді тексеріп, теміржол жабдықтарының жағдайын зерттеп, пойыз қозғалысын ұйымдастыру кезінде заңбұзушылықтар болған-болмағанын анықтауы тиіс.
Мысыр президенті Әбдел Фаттах әс-Сиси зардап шеккендерге қажетті медициналық көмек көрсетуді және тергеуді жеделдетуді тапсырды. Бас прокуратура оқиға орнына тергеу тобын жіберіп, техникалық сараптама жүргізуді талап етті.
Эль-Аят ауданы бұған дейін де бірнеше ірі теміржол апаты болған орын ретінде белгілі. 2002 жылғы ақпанда мұнда елдің оңтүстігіне бағыт алған жолаушылар пойызында өрт шыққан. Апат салдарынан жүздеген жолаушы қаза тапты.
2016 жылы осы ауданда тағы үш теміржол оқиғасы тіркелді. Ол кезде 14 адам қаза тауып, тағы 30 адам жарақат алған.
Мысырдың Орталық қоғамдық жұмылдыру және статистика агенттігінің мәліметінше, 2025 жылы елде 170 теміржол апаты болған. Ал 2024 жылы бұл көрсеткіш 220-ны құраған. Осылайша, оқиғалар саны 22,7%-ға азайған. Дегенмен 2025 жылы теміржол апаттарынан 39 адам қаза тауып, тағы 139 адам жарақат алған.
Сонымен қатар Мысыр теміржол инфрақұрылымын жаңғыртуды жалғастырып келеді. 2014-2024 жылдар аралығында көлік жүйесін дамытуға шамамен 225 млрд мысыр фунты бөлінген. Алайда кезекті апат елдегі теміржол қатынасының техникалық қауіпсіздігі мәселесін қайта көтерді.
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