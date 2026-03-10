Мұнай бағасы құбылды: Иран факторы АҚШ нарығын шайқалтты
АҚШ-та акциялар Иранмен соғыс жақын арада аяқталуы мүмкін деген үміт аясында қайта өсе бастады.
Кеше АҚШ-тың қор нарығында сауда барысында ала-құла жағдай байқалды. Алдымен мұнай бағасының барреліне шамамен 119 долларға дейін қымбаттауы салдарынан акциялар күрт төмендеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Bloomberg агенттігінің мәліметіне сүйенсек, S&P 500 индексі бір сәтте 1,5%-ға дейін құлдырап, 2025 жылдың қарашасынан бергі ең төмен деңгейіне жақындады.
Алайда G7 елдері мұнайдың резервтік қорларын пайдалану мүмкіндігі туралы бірқатар «тыныштандыратын» мәлімдеме жасағаннан кейін мұнай бағасы 90 доллардан төмен түсті.
Сонымен қатар инвесторларға Дональд Трамптың Иранмен соғыс «іс жүзінде аяқталуға жақын» екені туралы сөзі үміт берді. Оның айтуынша, әскери операциялар жоспарланған мерзімнен әлдеқайда ілгері жүріп жатыр, – деп жазады Reuters.
Бұған қоса АҚШ президенті Ормуз бұғазын бақылауға алу мүмкіндігін «қарастырып жатқанын» айтты. Бұл Таяу Шығыс өңірінен мұнай жеткізу қайта кең көлемде жандануы мүмкін деген үмітті күшейтті.
Дегенмен сарапшылар алаңдаулы және инвесторларға нарықтағы құбылмалылықтың жоғары болуына дайын болуға кеңес беріп отыр.
Біз осы аптада нарық Иранмен байланысты жағдайдың қалай өрбитініне қарай қысқа мерзімді факторларға көбірек назар аударады деп күтеміз, – деді BMO Private Wealth компаниясының өкілі Кэрол Шлейф.
Ал Goldman Sachs Group Inc. стратегтері, соның ішінде Кристиан Мюллер-Глиссманн, «энергетикалық дағдарыстың ұзаққа созылуы мүмкін деген қауіп тәуекелге бейім активтерге деген қызығушылықты әлсіретті» деп мәлімдеді.
JPMorgan Chase & Co. компаниясының сарапшысы Эндрю Тайлердің пікірінше, егер Иранмен соғыс ұзаққа созылса, S&P 500 индексі өзінің ең жоғары деңгейінен шамамен 10%-ға дейін төмендеуі мүмкін.
Бұған дейін Иранда жоғарғы көшбасшы қызметіне қатаң саясатты жақтайтын, марқұм Али Хаменеидің ұлы Моджтаба Хаменеи тағайындалғаннан кейін мұнай бағасы күрт өскен еді.
