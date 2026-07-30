Қарағанды және Түркістан облыстарындағы төрт вокзал жолаушыларды қабылдауға дайын
Қазақстанда теміржол инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары қарқын алып келеді. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылып жатқан 124 теміржол вокзалын реконструкциялау бағдарламасы аясында Қарағанды және Түркістан облыстарындағы бірнеше маңызды нысан пайдалануға берілді. Бұл жобалар жолаушыларға қызмет көрсету сапасын арттырып қана қоймай, өңірлердің көлік әлеуетін күшейтуге де ықпал етеді.
Жаңғырту жұмыстары нәтижесінде Қарағанды облысындағы Мойынты және Ақадыр, сондай-ақ Түркістан облысындағы Арыс-2 мен Темір станциялары заман талабына сай қайта жабдықталды.
Жаңғырту тек жөндеу емес
Барлық вокзалдарда жүргізілген жұмыстардың негізгі бағыты – жолаушылардың қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ету. Нысандарда шатырлар ауыстырылып, ғимараттардың ішкі және сыртқы әрлеуі жаңартылды. Сонымен қатар су, жылу, электрмен жабдықтау және кәріз жүйелері толық реконструкцияланып, перрондар қайта жөнделді. Вокзалдардың айналасы абаттандырылып, жаңа жиһаздар мен заманауи жабдықтар орнатылды.
Инклюзивті орта қалыптастыру мәселесіне де ерекше көңіл бөлінді. Түркістан облысындағы вокзалдарда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған пандустар орнатылып, барлық нысандарда өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес қосымша эвакуациялық шығу жолдары жабдықталды. Құрылыс барысында негізінен отандық өндірістің сапалы әрі ұзақ мерзімге төзімді материалдары қолданылды.
Тарихи вокзалдарға жаңа тыныс
Қарағанды облысындағы Мойынты мен Ақадыр станцияларының тарихы өткен ғасырдың 30-жылдарынан басталады. 1936 жылы салынған Мойынты вокзалының екі қабатты ғимараты толық жаңғыртылып, тарихи келбеті сақталды. Жалпы ауданы 862 шаршы метрден асатын І санаттағы вокзал арқылы тәулігіне 34 жолаушылар пойызы қатынайды.
Ал Ақадыр станциясының 595,4 шаршы метрлік бір қабатты ғимараты реконструкцияланып, қазіргі заман талаптарына бейімделді. III санаттағы бұл вокзал арқылы тәулігіне 38 пойыз қатынап, еліміздің ірі қалаларымен қатар Ресей және Қырғызстан бағыттарына қатынас қамтамасыз етіледі.
Түркістан облысындағы жұмыстардың да өзіндік ерекшелігі бар. 2012 жылы салынған Арыс-2 вокзалы толық жаңартылып, бұрынғы аумағы сақталды. Ал Темір станциясында жаңа бір қабатты вокзал ғимараты бой көтерді. Бұл екі станция арқылы апта сайын жалпы саны 50 жолаушылар пойызы қатынайды. Олар Қазақстанның барлық негізгі өңірлерімен қатар Ресей, Қырғызстан және Өзбекстан бағыттарына қызмет көрсетеді.
Өңірлік дамуға серпін беретін жоба
Сарапшылардың пікірінше, теміржол вокзалдарын жаңғырту тек ғимараттарды жөндеумен шектелмейді. Бұл – өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуына тікелей әсер ететін инфрақұрылымдық инвестиция.
Заманауи вокзалдар жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, күту уақытын барынша жайлы өткізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар өңіраралық және халықаралық көлік қатынасын дамытуға, ішкі туризмнің өсуіне және халықтың мобильділігін арттыруға ықпал етеді.
Әсіресе Мойынты, Ақадыр, Арыс-2 және Темір сияқты ірі транзиттік станциялардың жаңаруы орталық, оңтүстік және батыс бағыттар арасындағы логистикалық байланысты күшейтуге мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде теміржол көлігінің бәсекеге қабілеттілігін арттырып, жолаушылар ағынының өсуіне жағдай жасайды.
Еліміз бойынша жүзеге асырылып жатқан 124 теміржол вокзалын реконструкциялау бағдарламасының негізгі мақсаты – көлік инфрақұрылымын заман талабына сай дамыту, жолаушыларға көрсетілетін қызмет сапасын көтеру және барлық азамат үшін қауіпсіз әрі қолайлы орта қалыптастыру. Қарағанды мен Түркістан облыстарындағы жаңғыртылған вокзалдар осы мақсаттың кезең-кезеңімен жүзеге асып жатқанын көрсетеді.
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