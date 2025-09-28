Молдовада парламент сайлауы басталды

Молдовадағы билік басындағы проеуропалық "Әрекет және ынтымақ" (PAS) партиясы парламенттегі көпшілігін жоғалтуы мүмкін. Оған үш саяси күш қарсылас болып отыр, ал екі партия сайлау қарсаңында додаға қатысу құқығынан айырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ DW-ге сілтеме жасап.
28 қыркүйекте Молдова азаматтары парламенттің 101 депутатын сайлауда. Бұған дейін 61 орын проеуропалық PAS партиясына тиесілі болған.
Президент Майя Санду халыққа жасаған үндеуінде Молдова парламенттік республика екенін еске салып, «қазіргі таңда елдің тағдыры шешіліп тұр» деді. Оның айтуынша, заң шығарушы орган мемлекеттің болашағын анықтайды, ал негізгі мәселе – Еуроодаққа кіру.
Молдованың халқы шамамен 2,4 миллион адамды құрайды. Шетелде, әсіресе ЕО аумағында тұратын жүздеген мың молдован да дауыс беруге қатыса алады. Алдын ала маңызды нәтижелер дүйсенбіге қараған түні белгілі болады.
Молдова Орталық сайлау комиссиясы кандидаттардың түпкілікті тізімін бір жарым апта кеш жариялады. Бұған кейбір партиялардың тіркеуден бас тартуына байланысты сот даулары себеп болған. Бастапқыда сайлауға 23 қатысушы жіберілген — олардың ішінде төрт сайлау блогы, 15 партия және төрт тәуелсіз кандидат бар. Дегенмен, түрлі әлеуметтік сауалнама болжамына сәйкес, парламентке тек төрт саяси күш қана өтеді.