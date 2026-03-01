Министрлік ұшақта жүкті әйелді құтқарған дәрігерге алғыс айтты
Орал қалалық көпбейінді ауруханасының қабылдау бөлімінің хирург дәрігері Таубай Байжекенов сол күні ұшақта болған.
Батыс Қазақстан облысының көпбейінді ауруханасының дәрігері Таубай Байжекенов Астанадан Оралға ұшып бара жатқан ұшақ бортында толғағы басталған жүкті әйелге медициналық көмек көрсетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кеше Астана–Орал рейсінде ерекше жағдайға тап болдым. Ұшу кезінде жүктіліктің 27-аптасындағы әйелде мерзімінен бұрын босану басталды. Суы кетіп, жедел түрде медициналық алғашқы көмек көрсетуге тура келді. Мұндай сәттерде дәрігер үшін сабыр сақтап, бар білім мен тәжірибені дұрыс қолдану аса маңызды. Нәтижесінде ұл бала дүниеге келді. Барлығы сәтті аяқталды. Осындай сәттер менің мамандығымның қаншалықты жауапты әрі маңызды екенін тағы да еске салады, – деп жазды дәрігер Threads желісіндегі парақшасында.
Әуе кемесінің экипажы астана әуежайына кері қайту туралы шешім қабылдап, жүкті әйелді жедел жәрдем қызметіне тапсырды.
Министрлік дер кезінде көмекке келген дәрігерге алғыс білдірді.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Батыс Қазақстан облыстық көпбейінді ауруханасының қабылдау бөлімінің хирургі Таубай Байжекеновке жоғары біліктілігі, қайсарлығы және дәрігерлік борышына адалдығы үшін шынайы алғыс білдіреді, - деп жазылған хабарламада.
- Қазақстандағы мектептер түбегейлі өзгереді: Оқушыларды не күтіп тұр?
- Бір ауыл мектебі Қазақстандағы білім сапасын қалай өзгертіп жатыр
- Ақтөбедегі шу: 40 адамға жалған медициналық анықтама жасаған медбике ұсталды
- Автобустағы сұмдық: Өскеменде ер адам оқушы қыздарға тиісіп, жанжал шықты
- Қазақстанда мектептер жаппай алты күндік оқуға көше ме?