Министр: 2029 жылға қарай қазақстандықтардың жартысы спортпен айналысады

Жансая ҚАМБАР
Бүгiн, 11:00
166
Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

Үкімет отырысында Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов Қазақстанда бүгінде 8,4 млн адам жүйелі түрде спортпен шұғылданатынын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұқаралық спортты дамыту – Қазақстанның спорт саясатының басты бағыты. Халық арасында спортты насихаттау – салауатты ұлттың негізі. Бүгінде 8,4 млн адам жүйелі түрде спортпен шұғылданады. Бұл – халықтың 41,4 %-ы. Мақсат – бұл көрсеткішті 2029 жылға қарай 50 %-ға жеткізу, - деді министр.

Оның сөзінше, халық арасында ең танымал спорт түрлері – футбол, волейбол, баскетбол, сондай-ақ марафондар мен жаппай жүгіру жарыстары.

2024 жылдың қорытындысы бойынша халықтың спорт инфрақұрылымына қолжетімділігі – 55,1 %-ды құрады. Ең жоғары көрсеткіштер Павлодар, Жамбыл және Қарағанды облыстарында. Тұжырымдамаға сәйкес бұл көрсеткішті 2029 жылы 65 %-ға жеткізу міндеті тұр, - деді Мырзабосынов.

