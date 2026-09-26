Михаил Шайдоров Непела мемориалында қысқа бағдарлама бойынша үшінші орын алды
Ондрей Непела мемориалы Братиславада 24-27 қыркүйек аралығында өтеді. Турнир 2026/27 жылғы маусымдағы ISU Challenger сериясына кіреді.
26 Қыркүйек 2026, 08:23
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