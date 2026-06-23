Месси әлем чемпионаттарындағы ең үздік сұрмерген атанды
Аргентина құрамасының капитаны Австрияға қарсы матчта гол соғып, Германияның бұрынғы шабуылшысы Мирослав Клозенің рекордын жаңартты.
Лионель Месси ерлер арасындағы әлем чемпионаттарында соққан голдарының санын 17-ге жеткізіп, турнир тарихындағы ең үздік сұрмерген атанды, деп хабарлады Reuters агенттігі.
Аргентина құрамасының капитаны Австрияға қарсы матчта гол соғып, Германияның бұрынғы шабуылшысы Мирослав Клозенің рекордын жаңартты. Сонымен қатар ол әлем чемпионаты тарихында әйелдер арасындағы рекордқа (17 гол) теңесті.
Бұл Мессидің 2026 жылғы әлем чемпионатындағы төртінші голы болды. Ол турнирді Алжирге қарсы ойында хет-трикпен бастап, әлем чемпионаттарында бірқатар тарихи жетістіктерге қол жеткізген еді.
39 жасқа толуға жақын футболшы өз мансабында әлем чемпионаттарына алты рет қатысқан алғашқы ойыншылардың бірі ретінде де тарихқа енді.
Австрияға қарсы матчта Месси аргентиналықтардың шабуылын өзі бастап, айып алаңында ашық қалып, Факундо Мединаның пасынан кейін допты қақпаға дәл бағыттады.
Голдан кейін Далластағы стадиондағы жанкүйерлер Мессидің есімін ұрандатып, ерекше қолдау көрсетті.
Аргентина құрамасы бұл жеңістен кейін плей-офф кезеңіне шығу жолында өз позициясын нығайтты.
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