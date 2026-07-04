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  • Месси 2026 жылғы әлем чемпионатында футбол тарихындағы рекордтарын жаңартуды жалғастырып жатыр

Месси 2026 жылғы әлем чемпионатында футбол тарихындағы рекордтарын жаңартуды жалғастырып жатыр

Аргентина капитаны турнирдің үздік сұрмергені атанып тұр.

Бүгiн 2026, 17:48
АВТОР
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bbc.com Бүгiн 2026, 17:48
Бүгiн 2026, 17:48
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Фото: bbc.com

Әлемге әйгілі аргентиналық шабуылшы Лионель Месси өткен түні 2026 жылғы әлем чемпионатының 1/16 финалында Кабо-Вердеге қарсы өткен жеңісті матчтың (3:2) үздік ойыншысы атанды.

Осы 20 голдың жетеуін 39 жастағы футболшы қазіргі мундиальда соқты. Ол әлі де ЧМ-2026 бомбардирлері тізімінде көш бастап тұр.

Одан кейінгі орындарда Мбаппе – 6 гол, Гарри Кейн мен Эрлинг Холанд 5 голдан тұр.

Сонымен қатар Месси әлем чемпионатындағы сегіз матч қатарынан гол соғып келеді. Бұл серияға 2022 жылы Катарда өткен әлем чемпионатының төрт кездесуі де кіреді.

Бұл – әлем чемпионаттары тарихындағы бірегей рекорд. Бұған дейін мұндай жетістікке ешбір футболшы қол жеткізген емес.

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