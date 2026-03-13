Мереке күндері жұмыс істегендерге екі есе ақы төленеді
Қазақстанда түнгі уақытта және мереке күндері жұмысқа шыққандарға қандай ақы төленетіні заңмен бекітілген.
Наурыз мейрамы жақындап келеді. Биыл мерекеге орай елімізде 5 күн демалыс жарияланған. Дегенмен мереке күндері де жұмыс істейтін азаматтар бар. Заңнамаға сәйкес, мереке немесе демалыс күндері еңбек еткен қызметкерлерге еңбекақы қалай төленеді? BAQ.KZ тілшісі осы сұрақты түсіндіріп көреді.
Қазақстанда түнгі және мереке күндері істеген жұмысқа ақы төлеу тәртібі нақты көрсетілген. Еңбек кодексіне сәйкес, қызметкерлер тек сағат мөлшерлемесімен шектелмей, түнгі сағаттар мен демалыс немесе мереке күндеріндегі жұмыс үшін қосымша төлем ала алады.
Қандай жұмыстарға қосымша төлем беріледі?
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметіне сәйкес, Еңбек кодексінің 79-бабында жұмыс беруші жұмыс уақытын бөлек есепке алуға міндетті. Бұл:
- үстеме жұмыс,
- түнгі уақытта жұмыс,
- демалыс және мереке күндеріндегі жұмыс,
- іссапардағы уақыт.
Түнгі жұмыс төлемі
Еңбек кодексінің 110-бабына сәйкес, түнгі уақытта жұмыс істеген әрбір сағатқа қызметкерге жоғарылатылған ставка бойынша ақы төленуі керек. Бұл ставка күндізгі сағат мөлшерлемесінен кемінде бір жарым есе көп болуы тиіс.
Мереке немесе демалыс күндері қалай есептеледі?
Егер түнгі жұмыс мереке немесе демалыс күніне сәйкес келсе, төлем екі еселенген мөлшерлеме бойынша есептеледі:
- мереке/демалыс күндерінде жұмыс істеген сағаттарға – бір жарым сағаттық тарифтік ставка,
- түнгі сағаттарға – қосымша жарты сағаттық тарифтік ставка.
Яғни түнгі жұмыс мереке немесе демалыс күндеріне сәйкес келгенде, жұмыс беруші екі түрлі төлемді бөлек есептеуге міндетті:
- Түнгі сағаттар үшін,
- Мереке немесе демалыс күніндегі сағаттар үшін.
