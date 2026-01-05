Мемлекеттік құпияларды жария еткен: Павлодарда түзеу мекемесінің бастығы сотталды

Павлодарда сот №45 түзеу мекемесінің бұрынғы басшысына қатысты үкім шығарды, лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланғаны және мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді жария еткені үшін кінәлі деп танылған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Павлодар облысы прокуратурасының мәліметінше, атап айтқанда, колонияның бұрынғы басшысы белгілі бір сыйақы үшін кейбір сотталғандарға жазасын өтеу үшін артықшылықты жағдай жасаған.
Сондай-ақ, мемлекеттік айыптауды қолдайтын прокурордың белсенді және қорлайтын ұстанымының арқасында қызметтік міндеттерін атқару кезінде қызметтік ақпаратты жария етуге жол берілгені дәлелденді, - делінген хабарламада.
Қылмыстардың жиынтығы бойынша сот сотталушыны мемлекеттік қызметте лауазымдарды атқару құқығынан өмір бойына айыра отырып, подполковник арнаулы атағынан айыра отырып, 6 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.
Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.