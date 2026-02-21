Мемлекет басшысының атына қасиетті Рамазан айының басталуына орай құттықтау жеделхаттары келіп түсті
Құттықтаулар шет мемлекеттердің басшылары мен халықаралық ұйым жетекшілерінің атынан келуде.
Бүгiн 2026, 15:00
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 15:00Бүгiн 2026, 15:00
131Фото: ©BAQ.KZ
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына қасиетті Рамазан айының басталуына орай шет мемлекеттердің басшылары мен халықаралық ұйымдардың жетекшілері атынан құттықтау жеделхаттары келіп түсті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Мемлекет басшысын Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев, БАӘ Президенті Мұхаммед бен Зайд Әл Нахаян, Дубай әмірлігінің билеушісі шейх Мұхаммед бен Рашид Әл Мактум, Вице-президент, БАӘ Премьер-министрінің орынбасары және Президент Әкімшілігінің басшысы Мансұр бен Заид Әл Нахаян, Марокко Королі VI Мұхаммед, Иран Президенті Масуд Пезешкиан, Мысыр Президенті Әбдел Фаттах Ас-Сиси, Кувейт Әмірі шейх Мишааль әл-Ахмад әл-Джабер ас-Сабах, Палестина Президенті Махмұд Аббас және басқалары құттықтады.
Президенттің атына құттықтау жеделхаттары әлі де келіп түсіп жатыр.
Ең оқылған:
- АҚШ, Ресей, Қытай арасындағы текетірес: Қазақстан қай позицияны таңдауы керек?
- "МӘМС үшін 41 мың теңге сұрады": Босанған әйелдің өлімінен кейін туыстары Президенттен әділдік талап етті
- Отбасындағы эмоционалды зорлық: Бақылау мен қызғаныш психологиясы
- Жарты жылда жарылған әкімдік: Сайрамда жаңа ғимараттың қабырғасы сөгіле бастады
- Михаил Шайдоровтың Олимпиададағы гала-шоуын қашан және қайдан көруге болады?