Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Мемлекет басшысы Нұрлан Артықбаевты қабылдады

Бүгiн, 19:14
98
Бөлісу:
Ақорда
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Qazaq Stroy компаниялар тобының құрылтайшысы Нұрлан Артықбаевты қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Кездесу барысында құрылыс саласын дамытудың басты бағыттары, сондай-ақ жеке бизнестің инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға қатысу мәселесі талқыланды.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа компанияның негізі қаланған 10 жыл ішінде 55-тен астам жоба жүзеге асырылғаны жөнінде баяндалды.

Атап айтқанда, кәсіпорын 4,8 миллион шаршы метр тұрғын үй салған, соның ішінде 3,6 миллион шаршы метрі – әлеуметтік нысандар.

Нұрлан Артықбаев Qazaq Stroy азаматтарды қолдауға және қала инфрақұрылымын дамытуға бағытталған әлеуметтік бастамаларды белсенді іске асырып жатқанын айтты.

Компания жыл сайын көпбалалы және аз қамтылған отбасыларға 100-ден астам пәтер береді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Алматы облысындағы қауіпсіздік Sergek жүйесі арқылы күшейтіледі
Келесі жаңалық
Ислам ынтымақтастығы ойындары: Эр-Риядта Қазақстан атынан кімдер бақ сынайды
Өзгелердің жаңалығы