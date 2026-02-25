Мемлекет басшысы Кувейт Әмірін құттықтады

Президент Кувейт Әміріне құттықтау жеделхатын жолдады.

Мемлекет басшысы Кувейт Әміріне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қасым-Жомарт Тоқаев шейх Мишааль әл-Ахмад әл-Джабер ас-Сабах пен оның отандастарын Кувейт Мемлекетінің Ұлттық күнімен құттықтады. 

Президент достық пен өзара қолдауға негізделген екіжақты қарым-қатынастар халықтарымыздың игілігі жолында алдағы уақытта да нығая беретініне сенім білдірді.

