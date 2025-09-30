Мемлекет басшысы Италия президентін шығарып салды

Мемлекет басшысы Қазақстанға ресми сапармен келген Италия президенті Серджо Маттарелланы Астана әуежайынан шығарып салды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Италия президенті Серджо Маттарелланы елорда әуежайынан шығарып салды, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Еске салсақ, Ақордада Астанаға ресми сапармен келген Италия президенті Серджо Маттарелланы салтанатты қарсы алу рәсімі өткенін хабарладық.
Екі ел президенттері Қасым-Жомарт Тоқаев пен Серджо Маттарелла келіссөз жүргізді.