Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Мемлекет басшысы Италия президентін шығарып салды

Бүгiн, 13:42
172
Ақорданың баспасөз қызметі
PHOTO
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Мемлекет басшысы Қазақстанға ресми сапармен келген Италия президенті Серджо Маттарелланы Астана әуежайынан шығарып салды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Италия президенті Серджо Маттарелланы елорда әуежайынан шығарып салды, - делінген Ақорданың хабарламасында.

Еске салсақ, Ақордада Астанаға ресми сапармен келген Италия президенті Серджо Маттарелланы салтанатты қарсы алу рәсімі өткенін хабарладық.

Екі ел президенттері Қасым-Жомарт Тоқаев пен Серджо Маттарелла келіссөз жүргізді.

