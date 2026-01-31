Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Мемлекет басшысы Елена Рыбакинаны жеңісімен құттықтады

Бүгiн, 17:06
Қазақстан теннис федерациясы
Фото: Қазақстан теннис федерациясы

Мемлекет басшысы Елена Рыбакинаны Australian Open теннис турнирінің финалындағы жеңісімен құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Сізді спорттағы кезекті тамаша жетістігіңізбен – теннистен Австралия ашық чемпионатындағы керемет, айқын жеңісіңізбен шын жүректен құттықтаймын! Сіз жеңіске деген ерік-жігеріңіз бен мінсіз шеберлігіңізді тағы да дәлелдедіңіз, бұған бүкіл әлемнің теннис қауымдастығы сүйсіне қарады. Алдағы уақытта да ең беделді турнирлерде жеңіске жете беруіңізге тілектеспін! – делінген құттықтауда.

Айта кетейік, Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина Аустралия ашық чемпионатының финалында жеңіске жетіп, Мельбурндегі «Үлкен дулыға» турнирінің чемпионы атанып, мансабында алғаш рет осы атақты жеңіп алды.

