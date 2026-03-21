Мемлекет басшысы: "Ел қолдауына ие болған нағыз Халық Конституциясы тұғырына қонды"
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда түбегейлі өзгерістер кезеңі басталғанын айтты.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістан облысының жұртшылығымен кездесуде Ата Заңға қатысты мәлімдеме жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Қазір Қазақстанда түбегейлі өзгерістер кезеңі басталды. Оны баршаңыз жақсы білесіздер.
Бәріміз бір ел болып Конституциялық реформаны табысты жүзеге асырдық. Бұл реформаның тарихи мән-мағынасы ерекше. Оның ел дамуына тигізетін ықпалы аса күшті боларына күмән жоқ. Соған байланысты шет елдердің басшылары, саясаткерлер және сарапшылар біздің Конституциялық реформаға аса зор ықыласпен қарап отырды. Олар Қазақстан конституциялық реформаға жаңаша көзқараспен қарап, кең ауқымды өзгерістер жасағанын, еліміз Конституцияның мән-мазмұнын өзгертіп, мүлде жаңа тұрпатты ел болғанын айтып жатыр, - деді Президент.
Айтуынша, референдумда халық жас ұрпақ үшін маңызды таңдау жасаған.
Жалпыхалықтық референдумда азаматтарымыз еліміздің жарқын болашағы үшін, яғни, жас ұрпақтарымыз үшін тарихи таңдауын жасады. Ел қолдауына ие болған нағыз Халық Конституциясы тұғырына қонды. Конституция – мемлекетіміздің болашағына бағдар болатын, ұлттық мақсат-мұратымызды айқындайтын аса маңызды құжат, темірқазық. Мұны да ақиқат ретінде бүкіл дүние жүзіндегі қауымдастық мойындап жатыр, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
- «Өзім емделемін» деген келіншектің ісігі 25 келіге жеткен: Дәрігерлер бірегей ота жасады
- Жұмысшылар LRT вагондарын қолмен итеруде: CTS ресми түсініктеме берді
- Путин Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді
- Ақтөбе облысында жаппай төбелесте 17 жастағы бозбала қаза тапты
- Қазақстанда жыл сайын 30 мың адам кенеттен жүрегі тоқтап қайтыс болады