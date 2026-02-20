Мемлекет басшысы бірқатар америкалық компания басшыларымен кездесу өткізді
Кездесу барысында өзара тиімді бірлескен жобаларды іске асыру мәселелері талқыланды.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ashmore Group компаниясының бас директоры Марк Кумбсты қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Кездесу барысында өзара тиімді бірлескен жобаларды іске асыру мәселелері талқыланды. Президентке Ashmore Healthcare International мен «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС-інің бірлесіп, Қазақстанда халықаралық клиника салу жоспары таныстырылды. Жобаға әлемдік деңгейдегі медицина операторы – Mount Sinai Health System тартылмақ.
Мемлекет басшысы Үкіметтің бұл маңызды жобаға жан-жақты қолдау көрсетуге дайын екенін айтты. Марк Кумбс Қазақстан экономикасының стратегиялық секторларында ынтымақтастық орнатуға зор әлеует бар екенін атап өтті. Сонымен қатар тараптар экономиканың басым және жоғары технологиялы салаларын дамытуға бағытталған Ашық инвестициялық серіктестік бағдарламасы аясындағы ықпалдастық перспективаларын талқылады.
Бұдан бөлек, Президент Mars компаниясының бас атқарушы директоры Пол Вайраухпен кездесті.
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Ауыл шаруашылығы министрлігі мен Mars компаниясы арасында жалпы сомасы 180 миллион долларға жуық инвестициялық келісімге қол қойылғанын құптады. Оның пікірінше, бұл уағдаластық стратегиялық серіктестіктің жаңа кезеңін бастап, Қазақстан мен АҚШ арасындағы экономикалық ынтымақтастықты нығайта түседі.
Жоба аясында Mars компаниясы Алатау қаласында үй жануарларына арналған азық өндіретін зауыт салуды жоспарлап отыр. Кәсіпорын агроөнеркәсіптік шикізатты терең өңдеуге және қосылған құны жоғары өнім өндіруге мүмкіндік береді.
Пол Вайраух инвестициялық келісімді жүзеге асыруға қолдау көрсеткені үшін Президентке алғыс білдіріп, бұл жоба компанияның өндірістік әлеуетін кеңейтіп, Орталық Азия мен көршілес нарықтарға өнім экспортын арттыруға жол ашатынын айтты.
