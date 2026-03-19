Мемлекет басшысы бір топ азаматқа мемлекеттік наградалар табыстады

Мемлекеттік наградалар қатарында ІІІ дәрежелі «Барыс» ордені, «Парасат» ордені, «Құрмет» ордені және «Ерен еңбегі үшін» медалі бар.

Ақорданың баспасөз қызметі Бүгiн 2026, 18:16
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да ғылыми қоғамдастықпен кездесу барысында елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан елеулі үлесі үшін бір топ азаматқа мемлекеттік наградалар табыстады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

ІІІ дәрежелі «Барыс» орденімен

Түймебаев Жансейіт Қансейітұлы

 

 

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ басқарма төрағасы – ректоры;

«Парасат» орденімен

Қалықова Айгүл Оразқызы

 

 

Алматы қаласы аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы

Әбікенов Архат Әшметұлы

 

 

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ доценті

Нүкенов Абзал Нүкенұлы

 

 

Алматы қаласы әкімінің орынбасары;

 

«Құрмет» орденімен

Арын Айжан Арынқызы

 

 

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ қауымдастырылған профессоры

Байсымақова Айгүл Болатбекқызы

 

 

Алматы қаласы білім басқармасының «Оқушылар сарайы» МҚК директоры

Ахатов Уәлихан Ақыпбекұлы

 

 

 

 

 

 

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ деканы

Әлімқұлов Ербол Темірханұлы

 

 

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ профессоры

Шибутов Марат Мақсұмұлы

 

 

саясаттанушы, Алматы қаласы

Нұрахметова Гүлмира Ғалиқызы

 

 

 

 

 

 

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ профессоры

Рысқалиев Дәулетбай Оразғалиұлы

 

 

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ доценті

Ыбыраева Алуа Саламатқызы

 

 

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ профессоры

Шәріпова Әсел Бостанқызы

 

 

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ профессоры;

«Ерен еңбегі үшін» медалімен

Ділдәбек Дидарбек Жұмағалиұлы

 

 

«Amanat» партиясының Алматы қалалық филиалы «Жастар Рухы» жастар қанатының төрағасы

Мұқашева Гүлбақыт Жақанқызы

 

 

 

 

 

 

«Алматы қаласы Жетісу ауданы әкімінің аппараты» КММ архивариусы

Әлихан ҚанатНасырұлы

 

 

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ аға оқытушысы

Қажденбек Азиз Оралбекұлы

 

 

«Алматы қаласының жастар саясаты басқармасы» КММ басшысы

Жарболова Әйгерім Жақсылыққызы

 

 

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ аға оқытушысы

Малаева ДианаҚабдулқызы

 

 

«Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы» ЖШС проректоры, Алматы қаласы

Сағынаев Мейіржан Егінбайұлы

 

 

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ аға оқытушысы.

