Мемлекет басшысы Бангладеш халқына құттықтау жолдады
Қасым-Жомарт Тоқаев Бангладеш Халық Республикасының ұлттық мерекесі – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.
Бүгiн 2026, 10:03
Бүгiн 2026, 10:03Бүгiн 2026, 10:03
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
Мемлекет басшысы Бангладеш президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Мохаммад Шахабуддин Чуппу мен оның барша отандастарын Бангладеш Халық Республикасының ұлттық мерекесі – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.
Мемлекет басшысы Қазақстан мен Бангладеш арасындағы достық және өзара түсіністікке негізделген қарым-қатынас қос халықтың игілігі үшін ұдайы дами беретініне сенім білдірді, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Мохаммад Шахабуддин Чуппудың жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Бангладеш халқына құт-береке тіледі.
Ең оқылған:
- Қазақстанда пәтерақының жартысын мемлекет төлеп береді: Көмекті кім ала алады?
- "Біз бұл соғыста жеңіске жеттік": Трамп АҚШ-тың Иранмен "дәл қазір" келіссөз жүргізіп жатқанын мәлімдеді
- Иранға жаңа ұсыныс: Трамп бір айлық бітім жариялауды көздеп отыр
- Атырауда сауда орталығында жасөспірім биіктіктен құлап кетті
- Атырау жаңбырдан кейін жарықсыз қалды