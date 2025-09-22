Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Мемлекет басшысы АҚШ Сауда министрімен кездесті

Кеше, 21:33
akorda.kz
Фото: akorda.kz

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Сауда министрі Говард Латникпен келіссөз жүргізді. Кездесуде екіжақты сауда-экономикалық ынтымақтастықты дамыту мәселелері талқыланды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Қасым-Жомарт Тоқаев Америка Құрама Штаттарының Қазақстан үшін басты инвестициялық серіктестердің бірі екенін атап өтті. Ол елімізде шетелдік инвесторларға қолайлы жағдай жасалғанын және америкалық бизнес үшін энергетика, көлік-логистика, цифрландыру мен ауыл шаруашылығы салаларында кең мүмкіндіктер бар екенін жеткізді.

Өз кезегінде Говард Латник АҚШ-тың Қазақстанмен сауда-экономикалық, индустриалдық, көлік-логистикалық және инвестициялық бағыттарда бірлескен жобаларды дамытуға мүдделі екенін атап өтті.

