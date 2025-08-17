Мелания Трамп АҚШ президенті арқылы Путинге хат жолдады

АҚШ-тың бірінші ханымы Мелания Трамп Ресей президенті Владимир Путинге АҚШ президенті арқылы хат жолдады. Хаттың толық мәтінін Fox News жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Өз жолдауында АҚШ-тың бірінші ханымы соғыс салдарынан зардап шеккен балалардың ауыр жағдайына назар аударған.
Құрметті президент Путин,
Әрбір бала жүрегінде ол ауылдың түкпірінде дүниеге келсе де, қала орталығында өссе, үнсіз армандарды сақтайды. Олар махаббатты, мүмкіндікті және қауіпсіздікті армандайды.
Ата-ана ретінде біз келесі ұрпақтың үмітін оятуға міндеттіміз. Ал көшбасшылар ретінде балалардың болашағын сақтау жауапкершілігіміз. Бұл бірнеше адамның ғана қолайлылығынан әлдеқайда жоғары. Біз әр жан тыныштықта оянып, болашақ сенімді қорғалған әлемді қалыптастыруға ұмтылуымыз қажет.
Бұл қарапайым, бірақ терең оймен, Путин мырза сіз де келісе аласыз деп сенемін: әр ұрпақтың балалары өмірін пәктіктен бастайды. Бұл пәктік географиядан да, үкіметтен де, идеологиядан да биік тұрады.
Өкінішке қарай, бүгінгі әлемде кейбір балалар айналаны тұмшалаған қараңғылыққа қарамастан үнсіз күлкісін сақтауға мәжбүр. Бұл – олардың болашағын тартып алғысы келетін күштерге қарсы жасырын қарсылығы. Путин мырза, сіз олардың шынайы күлкісін қайтара алатын жалғыз адамсыз.
Балалардың пәктігін қорғау арқылы сіз тек Ресейге ғана емес, бүкіл адамзатқа қызмет етесіз. Бұл батыл ой барлық шекаралардан жоғары және дәл сіз осыны бір ғана қолтаңбаңызбен бүгін жүзеге асыра аласыз. Уақыты келді.