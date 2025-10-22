Мектеп пәндері қысқара ма? Сүлейменова нақты шешім қашан қабылданатынын айтты

Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованың айтуынша, мектеп оқушыларының пәндік жүктемесін қысқарту немесе кейбір пәндерді біріктіру мәселесі қаралып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оқушылар жүктемесі мен пәндердің қысқаруы туралы сұраққа жауап берген Сүлейменова бұл мәселе де күн тәртібінде тұрғанын жеткізді. Ұлттық білім академиясы 1-сыныптан 10-сыныпқа дейінгі жаңа мемлекеттік стандартты әзірлеген, қазіргі таңда ол пилоттық режимде сынақтан өткізіліп жатыр.
Пәндерді біріктіру немесе қысқарту мәселесі бойынша нақты шешім желтоқсан айының соңында қабылданады. Өткен аптада география пәні мұғалімдері мен өзге де пән ұстаздарынан 500-ге жуық өтініш келіп түсті. Сенбі күні солармен кездестік. Барлық ұсыныс-шағым қаралып жатыр, – деді министр.