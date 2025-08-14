Мектеп формасы керек пе? – Ата-аналар петиция жариялады

Қазақстандық ата-аналар мен қоғам белсенділері мектеп формасын міндетті талап ретінде қолданудан бас тартуды сұрап, петиция жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Петиция авторларының айтуынша, 2016 жылғы Білім және ғылым министрлігінің №26 бұйрығымен бекітілген міндетті мектеп формасы тәртіпті, теңдікті және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында енгізілгенімен, іс жүзінде бірқатар мәселе туындатып отыр.
Петицияда көрсетілген негізгі уәждер:
- Қаржылық ауыртпалық: Бірінші сынып оқушысына арналған ең төменгі жиынтықтың құны 80-100 мың теңге аралығында. Бұл – орташа айлық жалақының 28-36%-ын құрайды. Ал аз қамтылған отбасылар үшін бұл – шамадан тыс шығын. Кей жағдайда ата-аналар несие алуға немесе тұрмыстық қажеттіліктерден бас тартуға мәжбүр. Сонымен қатар мектептер кейде белгілі бір жеткізушілерді ғана бекітіп, бұл бағаның өсуіне әсер етеді.
- Тиімділіктің дәлелденбеуі: Зерттеулер мектеп формасын кию мен тәртіптің, үлгерімнің немесе буллингтің азаюы арасында нақты байланыс жоқ екенін көрсетеді. Әлеуметтік теңсіздік басқа факторлар арқылы да байқалады.
- Өзін-өзі білдіру еркіндігі: Форманың сапасыз материалы жайсыздық тудырып, қозғалысты шектейді. Бұл балалардың өзін-өзі еркін көрсетуіне кедергі келтіреді.
- Мұғалімдердің уақытын алу: Сабақ өткізу орнына мұғалімдер оқушылардың киім үлгісін тексеруге уақыт жұмсайды, ал форма ережесін бұзу оқу уақытын жоғалтуға әкеледі.
- Халықаралық тәжірибе: Еуропаның дамыған елдерінің көпшілігінде міндетті мектеп формасы жоқ. Ал бар елдерде (мысалы, Ұлыбритания, Австралия) оның бағасын төмендету және талаптарды икемді ету бағытында жұмыс жүргізіледі.
Петиция авторлары ұсынған шаралар:
- Міндетті мектеп формасын алып тастау;
- Мектептерде қатаң форма орнына іскерлік атмосфераны сақтайтын, бірақ оқушыларға ыңғайлы және қолжетімді киімді таңдауға мүмкіндік беретін дресс-код енгізу;
- Қаржыны білім сапасын арттыру мен инклюзивті орта қалыптастыруға бағыттау.
Авторлардың пікірінше, бұл бастама ата-аналарға түсетін қаржылық қысымды азайтып, оқушылардың жеке даралығын сақтап, олардың жайлылығы мен дамуына жағдай жасайды. Сонымен қатар білім беру жүйесінің негізгі мақсатына назар аударуға мүмкіндік береді.