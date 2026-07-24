Мексикада қарулы адамдар әкімдік ғимаратына басып кіріп, қала мэрін атып кетті
Мексикада қарулы адамдар әкімдік ғимаратына басып кіріп, қала мэрін атып кетті
24 Шілде 2026, 01:24
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24 Шілде 2026, 01:2424 Шілде 2026, 01:24
37Фото: ашық дереккөз
Мексиканың Темоак қаласының мэрі әкімдік ғимаратында қарулы шабуыл салдарынан қаза тапты.
Алдын ала мәлімет бойынша, екі қарулы адам муниципалитет ғимаратына басып кіріп, мэрге оқ жаудырған. Кейін олар мотоциклмен оқиға орнынан ізін суытқан. Қазіргі уақытта күдіктілерді іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Темоак қаласы Мехикоға жақын орналасқан. Бұл өңірде бірнеше есірткі картелі мен қылмыстық топ әрекет етеді.
Мәліметтерге сәйкес, қаза тапқан шенеунік соңғы екі жыл ішінде Мексикада өлтірілген 14-ші қала мэрі болды.
Ресми дерек бойынша, 2006 жылы елде есірткі саудасына қарсы күрес күшейгеннен бері Мексикада 100-ге жуық қала мэрі қаза тапқан.
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