Мексикада қала әкімін "Өлілер күні" атып кетті

Мексиканың Мичоакан штатында Уруапан қаласының әкімі Карлос Альберто Манзо Родригесті мерекелік іс-шара кезінде ашық алаңда атып кетті. Оқиға “Өлілер күнін” мерекелеу кезінде көпшілік халықтың көз алдында болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі AP-ге сілтеме жасап.
Әкім ауруханаға жеткізілгенімен, алған жарақатынан кейін қайтыс болды. Оқиға кезінде қалалық кеңес мүшесі мен жеке күзетшісі де жарақат алды. Қастандық жасаған адам сол жерде өлтірілді.
Федералдық қауіпсіздік хатшысы Омар Гарсия Харфучтың айтуынша, шабуыл жасаған адам әкімге жеті рет оқ атқан, ал қолданылған қару жергілікті қылмыстық топтар арасындағы екі қарулы қақтығысқа қатысты болған.
Мичоакан – Мексиканың ең қауіпті аймақтарының бірі, мұнда бірнеше картель мен қылмыстық топтар аумақ пен есірткі таратуды бақылау үшін бәсекелесіп келеді.
Жексенбі күні тұрғындар қала әкімі Манзо Родригестің фотосуреттерін ұстап, жерлеу рәсіміне қатысты.
Карлос Манзо Родригес – бұрынғы Morena партиясының заң шығарушысы. Ол 2024 жылғы желтоқсанда қызметке кіріскеннен кейін қауіпсіздік бақылауына алынған, ал 2025 жылғы мамырда оның күзеті қалалық полиция мен 14 Ұлттық гвардия қызметкерлерімен күшейтілген.