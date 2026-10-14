Медиаға сенім және ортақ жобалар: Илязбек Балташев қазақ- қырғыз әріптестігі туралы айтты
14 Қазан 2026, 17:25
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14 Қазан 2026, 17:2514 Қазан 2026, 17:25
91Фото: ©BAQ.KZ/Аида Батухан
Қазақ пен қырғыз медиасы бірлесіп қандай жобаларды жүзеге асыра алады?
Көрермен сенімін нығайту үшін ақпарат құралдары нені өзгертуі керек? Жасанды интеллект журналистикаға қандай мүмкіндік әкеледі?
BAQ.KZ тілшісі Аида Батухан Astana Media Week алаңында Қырғызстандағы «Жетінші канал» телерадиокомпаниясының бас директоры Илязбек Балташевпен сұхбаттасты.
Әңгіме барысында екі елдің медиа саласындағы әріптестігі, аудитория сенімі, жасанды интеллект пен жалған ақпарат мәселелері сөз болды.
Толығырақ сұхбаттан көріңіз!
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