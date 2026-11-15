Майами әуежайында екі ұшақ соқтығысты

UPS жүк ұшағы мен Copa Airlines жолаушылар ұшағы қозғалыс кезінде бір-біріне тиіп кеткен. Зардап шеккендер жоқ.

15 Қараша 2026, 11:49
АВТОР
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CBS News 15 Қараша 2026, 11:49
15 Қараша 2026, 11:49
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Фото: CBS News

АҚШ-тың Майами халықаралық әуежайында екі ұшақ – америкалық UPS компаниясының Boeing 767 жүк ұшағы мен Copa Airlines әуе компаниясының Boeing 737 жолаушылар ұшағы соқтығысты. Оқиға әуе кемелері арнайы жолақпен қозғалып бара жатқан кезде болған.

CBS News мәліметінше, ұшақтар екі қозғалыс жолағының қиылысында бір-біріне соғылған.

Алдын ала мәлімет бойынша, оқиғадан ешкім зардап шекпеген.

Әуежайдың коммуникациялар жөніндегі директоры Грег Чиннің айтуынша, бұл жағдай әуе айлағының жұмысына әсер етпеген.

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