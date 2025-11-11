Мәскеу мен Бейжің арасында: Қазақстан геосаясатты даму ресурсына айналдырды

Қазақстанның сыртқы саяси балансы Ресей мен Қытайдың Орталық Азиядағы ықпалының күшеюі аясында қайтадан талқылау тақырыбына айналды. Сарапшылардың айтуынша, елдің сыртқы саясаттағы бірегейлігінің нышанына айналған көпвекторлы модель бүгінде жаңа мазмұнға ие болуы тиіс. Саясаттанушы BAQ.KZ агенттігіне берген сұхбатында Қазақстанның екі жаһандық күш орталығымен өзара іс-қимыл стратегиясын қалай құруы керектігін, яғни тәуелсіздігін жоғалтпай, сонымен қатар барынша пайда көру жолдарын түсіндіріп өтті.
Сарапшының пікірінше, Қазақстанның көпвекторлы саясаты бейтараптықты жай ғана жариялау деңгейінен шығып, күрделі геосаяси ортадағы өміршеңдіктің құралына айналды. Алайда бұл бағыттың тиімді болуы үшін тәсілдерді жаңарту қажет.
Қазақстанның көпвекторлы саясаты - сән үшін емес, өмірлік қажеттілік. Бірақ тек сыртқы көрініс үшін жүргізілетін көпвекторлылықтан прагматикалық, нақты ережелерге негізделген көпвекторлылыққа көшу маңызды. Мұндай ережелерге ашық келісімшарттар, міндетті локализация, қауіпсіздік пен стратегиялық нысандарды басқаруға қатысты нақты шарттар жатады. Барлығымен достасу емес, керісінше, елдің қосымша құнын арттырып, сыртқы ойыншылардың ішкі саясатымызға ықпал етуіне жол бермейтін келісімдер жасау қажет, - дейді Ералы Нұржұма.
Бұл "тең қашықтық" моделінен "тең тиімділік" моделінің пайдасына кетуді білдіреді, мұнда әрбір сыртқы саяси вектор өлшенетін пайда әкеледі: инвестициялар, технологиялар, жұмыс орындары және институционалдық даму.
Нұржұма Қазақстан үшін БҰҰ, ЕАЭО, ШЫҰ құрылымдарында және басқа да көпжақты форматтарда белсенді сыртқы дипломатияны сақтау маңызды екенін атап өтті. Алайда, ішкі қолдау болмаса, бұл әрекет мағынасын жоғалтады.
Ішкі саясатта сыртқы инвестициялар саяси қысым факторына айналмауы үшін институттарды күшейту қажет, - дейді саясаттанушы.
Бұған тәуелсіз соттарды институционалдық нығайту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тетіктер, келісімдердің ашықтығын бақылау және мемлекеттің стратегиялық активтерін қорғау кіреді.
Шикізатқа тәуелділіктің орнына оқшаулау
Сарапшы Қазақстанның Ресей мен Қытайға қатысты экономикалық саясатының басты қағидаты прагматикалық болуы керек деп санайды: ел экономикада басқару, салықтар мен технологиялардың үлесін қалдыратын жобаларға ғана қатысуы керек.
Энергетикада қайта өңдеу және оқшаулау - мұнай мен газ экспорты ғана емес, мұнай өңдеу, химия, уранды қайта өңдеу басымдыққа ие болуы тиіс. Көлік пен логистикада дәліздер мен хабтарды бақылау өте маңызды. Әріптестердің технологиялары міндетті түрде Қазақстанға - Энергетика, цифрландыру, өнеркәсіп және IT бойынша берілуі тиіс. Және қауіпсіздік бойынша таңдамалы серіктестік, бірақ тек көпжақты механизмдер шеңберінде, эксклюзивті әскери келісімдерсіз, - деп түсіндіреді ол.
Мұндай тәсіл, Ералы Нұржұманың пікірінше, елдің экономикалық тәуелсіздігін қалыптастырады және экономикалық тұтқалар арқылы сыртқы қысым тәуекелдерін азайтады.
Геоэкономикалық жағдайды талдай отырып, саясаттанушы Ресей мен Қытайдың Орталық Азиядағы бәсекелестігі қауіп төндірмейтінін, керісінше, егер Қазақстан ықпал ету объектісі ретінде емес, белсенді келіссөз жүргізуші ретінде әрекет етсе, ол Даму ресурсына айналуы мүмкін екенін атап өтті.
Ірі державалардың бәсекелестігі нарықтық артықшылықтарды- ең жақсы бағаларды, оқшаулау шарттарын, жобалар үшін күресті тудырады. Біздің тарапымыздан әділ тендерлер, ашық аукциондар, құқықтық кепілдіктер және қаржыландырудың резервтік нұсқалары талап етіледі. Тәуекел бір ойыншы маңызды инфрақұрылымға монополия алған кезде пайда болады. Сондықтан Тараптардың біреуіне ғана негізгі тетіктерді беруден гөрі бәсекелестікті пайдалану әрқашан тиімді, - деп атап өтті Нұржұма.
Шын мәнінде, бұл көршілердің геосаяси бәсекелестігін қолайлы жағдайлар жасау үшін сауда-саттық механизміне айналдыру туралы.
"Дәліз" емес, "хаб" болу
Саясаттанушының негізгі идеясы-Қазақстан транзиттік аумақтың рөлінен қосылған құн қалыптасатын толыққанды логистикалық және сервистік тораптың рөліне ауысуы тиіс.
ЕАЭО-дан және "Бір белдеу мен бір жолдан" бір мезгілде пайда алу үшін тек "дәліз" рөліне емес, транзиттік торап пен сервистің рөліне ставка жасау қажет. Кедендік және стандартты рәсімдерді келісу, Қытай үшін де, ЕАЭО елдері үшін де тартымды түсінікті салықтық және құқықтық жағдайлары бар ашық арнайы экономикалық аймақтар мен логистикалық хабтар құру. Пайда ел ішінде қалуы үшін сақтандыру, логистика, цифрлық платформалар сияқты қызметтерді ұсыну,- деп түсіндіреді Нұржұма.
Ол әріптестер арасындағы саяси даулар Қазақстанның экономикалық белсенділігіне тосқауыл қоя алмауы үшін төрелік пен транзиттік кепілдіктердің бейтарап тетіктерінің болуын маңызды шарт деп атайды.
Қазақстанның халықаралық аренадағы орнықтылығы үшін саясаттанушы атап өткендей, ішкі реформалар шешуші мәнге ие. Оларсыз кез-келген сыртқы саяси тепе-теңдік елес болады.
Бірінші кезекте-тәуелсіз сот реформасы арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, бизнес үшін айқын және болжамды құқықтық орта. Сондай-ақ кез келген ірі жобаларда технологияларды оқшаулау және Трансфер бойынша міндетті шарттар. Кластерлерді қайта өңдеуге және құруға бағытталған Салық және өнеркәсіптік саясат. Білім беру мен ғылыми-зерттеу қызметіне ауқымды инвестициялар. Әрине, ұлттық қорлар мен резервтерді нығайту арқылы қаржылық тұрақтылық, - дейді сарапшы.
Оның айтуынша, экономикалық өсу мен ұлттық мүдделерді қорғауды қамтамасыз ету үшін киберқауіпсіздік пен қорғаныс тұрақтылығын қажетсіз милитаризациясыз дамыту ерекше назар аударуды қажет етеді.
"Барлығына қажет болу пайдалы, бірақ өз шартыңыз болуы керек"
Сарапшының айтуынша, қазіргі заманғы сыртқы саясат жанашырлыққа негізделмеген, ол есептеуге негізделген. Қазақстан екі держава арасындағы өзінің географиялық орнын ықпал ету құралына айналдыра білуі тиіс.
Қазақстанға бәріне "керек" болу және осы қажеттілікті өз мүддесі үшін басқару тиімді. Біздің жағдайымыз неғұрлым айқын және қатал болса,соғұрлым біз Ресей мен Қытаймен көршілес бола аламыз, - деп қорытындылады саясаттанушы.
Осылайша, Ресей мен Қытайдың бәсекелестігі жағдайындағы Қазақстанның стратегиясы тарапты таңдауға емес, ел ықпал ету объектісі емес, күштің дербес орталығы болып табылатын ашық, экономикалық тұрғыдан өзара тиімді және институционалды қорғалатын қатынастар жүйесін құруға байланысты.