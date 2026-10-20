Жапония Марс серігінен Жерге топырақ жеткізгісі келеді
Марс құпиясы: Жапония Фобостан топырақ әкелмек
Жапония Марс серіктеріне MMX (Martian Moons eXploration) ғарыш аппаратын ұшырды. Миссияның басты мақсаты – Фобостан Жерге алғаш рет топырақ үлгілерін жеткізу, деп хабарлайды BAQ.KZ.
H3 зымыраны Танэгасима космодромынан жапон уақыты бойынша 20 қазанда сағат 4:41-де көтерілді. Шамамен бір сағат 11 минуттан кейін аппарат зымыраннан сәтті бөлініп, жоспарланған траекторияға шықты, деп хабарлады JAXA агенттігі.
MMX Марс төңірегіне шамамен 2027 жылы жетуі тиіс. Осыдан кейін аппарат Фобосты зерттеуге кіріседі, сондай-ақ Марстың екінші серігі – Деймосқа бақылау жүргізеді.
Бағдарламаның басты бөлігі – Фобосқа қону және топырақ жинау. Жапония ғарыш агенттігі кем дегенде 10 грамм зат алуды жоспарлап отыр. Беткі қабатты зерттеу үшін француз-германдық шағын Idefix ровері де қолданылады.
Егер бәрі жоспар бойынша өтсе, үлгілері бар капсула Жерге 2031 жылы оралады. Ғалымдар топырақты талдау Марс серіктерінің қалай пайда болғанын және ерте Күн жүйесінің қалай қалыптасқанын түсінуге көмектеседі деп үміттенеді.
Фобос пен Деймос Жердің Айынан едәуір кіші әрі дұрыс емес пішінге ие. Бұл екі серіктің шығу тегі әлі күнге дейін ғылыми зерттеулердің тақырыбы болып отыр.
Айта кетейік, бұған дейін NASA Марста өмір сүретін еріктілерді іздестіріп жатқаны хабарланды.
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